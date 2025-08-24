إحالة تقرير لجنة تدقيق عقود التشغيل المشترك للأرصفة النفطية بالموانئ الى النزاهة

صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، على توصيات اللجنة الخاصة التي تولت تدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان انه تنفيذاً للبرنامج الحكومي، وفي إطار جهود مكافحة الفساد، فقد صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة الخاصة التي تولت تدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية.

وأضاف انه نظراً لوجود شبهات فساد في احالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة، فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير الى هيأة النزاهة الاتحادية، للكشف عن المقصرين، وعرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون.