النزاهة تعلن نتائج القبول الأولي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، نتائج القبول الأولي للمُتقدمين لدراسة الدبلوم العالي المهنيّ في الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسي (2025- 2026).

وذكرت الهيئة في بيان أنَّه "تمَّ قبول (25) مُتقدّماً لدراسة الدبلوم العالي المهنيّ ( الدورة الثانية) في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد،" لافتةً إلى أنَّ "القبول تمَّ وفقاً لخطة التقديم والقبول المُعتمدة. ونوَّهت بفتح باب الاعتراض على النتائج أمام المُتنافسين في يوم (2025/8/26) في مقرّ الأكاديميَّة".

وتابعت، ان " الدراسة تهدف إلى الإسهام في تعزيز جهود منع الفساد ومكافحته، وترسيخ مبـادئ النزاهة والشفـافيَّة والحكم الرشيد التي تسعى الهيئة لتحقيقها، وبناء وتطوير القدرات البشريَّـة للعاملين في ميدان مكافحة الفساد، ودراسة التجارب الدوليَّة في مجال الحدّ من الفساد ومكافحته والاستفادة منها".

في الأدنى أسماء المقبولين: