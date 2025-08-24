الأخبار

قائد عمليات بغداد: إنشاء بنك معلومات عن المطلوبين وحركات الجماعات المتطرفة


 

 

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأحد، عن خطة من ثلاثة محاور لمنع الهجمات قبل وقوعها، فيما أشار الى إنشاء بنك معلومات عن المطلوبين وحركات الجماعات المتطرفة يحدّث يومياً، حيث ذكر التميمي للوكالة الرسمية، إن "القيادة ماضية بتطوير العمل الاستخباري لمنع أي هجمات قبل وقوعها، من خلال زيادة الاعتماد على شبكات المخبرين المحليين في الأحياء والأسواق وربطها مباشرة بغرف العمليات، إضافة الى إنشاء بنك معلومات يحدّث يومياً عن المطلوبين والمشبوهين وحركات الجماعات المتطرفة".

كما أشار الى، أن "قيادة العمليات تعمل على تكامل جهود الأجهزة الاستخبارية في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني لتبادل المعلومات بسرعة وفاعلية، فضلاً عن المتابعة الاستباقية وتنفيذ عمليات دهم نوعية تستند الى معلومات دقيقة قبل تحول التهديدات الى هجمات فعلية".

كذلك بيّن أن "القيادة مستمرة بمتابعة وربط الكاميرات وأجهزة المراقبة وتحليل البيانات لرصد أي سلوك مشبوه"، لافتا الى "وجود مركز عمليات مشترك يضم ضباطاً من قيادة العمليات ووزارة الداخلية لضمان توحيد القرار الأمني".

