عمليات بغداد تعتقل 35 عاملا أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والجنسية

أعلنت عمليات بغداد، اليوم الاحد، اعتقال 35 عاملا أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والجنسية في عدد من مناطق جانب الكرخ من العاصمة، حيث ذكرت القيادة في بيان، إنه "بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة والجنسية وبإسناد قطعاتنا الامنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، تواصل تنفيذ حملاتها المشتركة للبحث والتفتيش المناطقي في الاحياء السكنية والمجمعات والفنادق التي تضم إعداد من الاجانب وتدقيق أوراقهم الثبوتية".



