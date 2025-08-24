جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على أحد أخطر الإرهابيين في بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على أحد أخطر الإرهابيين في بغداد، حيث ذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، أنه "بجهد استخباري متميز ورصد دقيق ومتابعة لتحركات المطلوب لفترة طويلة، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين في العاصمة بغداد والصادرة بحقه مذكرة إلقاء قبض من قبل قاضي الجهاز".

كما أضاف ان "الإرهابي عمل ضمن ما يسمى ولاية الجنوب بمنصب (عسكري) ثم انتقل للعمل ضمن ولاية نينوى بمفصل ما يسمى (الشرطة الإسلامية) وثم نصب للعمل في (الهيئة الشرعية الكتيبة الدعوية) انتقل بعدها للعمل ضمن إدارة (فرقة نهاوند) في عصابات داعش الإرهابية"، وتابع ان "هذه العملية تأتي ضمن الجهود الاستباقية المتواصلة للجهاز في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".