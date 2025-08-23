وزير الكهرباء: خطة لإضافة 1500 ميغاواط عبر باخرات توليد الطاقة

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن خطة لإضافة 1500 ميغاواط عبر باخرات توليد الطاقة، حيث ذكر الوزير للوكالة الرسمية، "نحن الآن وضمن خطة المنهاج الحكومي يجب أن يكون هنالك تنوع مصادر الطاقة، على اعتبار أن الخطأ الكبير الذي وجدته الوزارة هو الاعتماد على مصدر واحد لتوليد الطاقة وهو الغاز وبالتالي أي نقص في الغاز المستور يتسبب في انطفاء المحطات الإنتاجية".

وأضاف، أن "هذه المعاناة امتدت لسنوات طويلة، ورؤية الحكومة هي تنوع مصادر الطاقة كجزء من الإنتاج الذي يعتمد على الوقود المحلي والربط مع دول الجوار"، مشيراً الى أن "600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية كانت تعتمد على الغاز المستورد غير المستقر".

ولفت الى أنه "كمية الغاز المستورد 50% حالياً، ولدينا 3000 ميغا ويجب أن يتم التوجه الى محطات تعمل بالوقود المحلي"، مبيناً أن "هناك إمكانية في زيادة الإنتاج من خلال الباخرات التركية عبر شراء طاقة بأسعار مناسبة".

وبين أن "مشروع الباخرات سيضيف في المرحلة الأولى 650 ميغاواط وفي السنوات القادمة 1500ميغاواط في البصرة والمحافظات الأخرى"، مستدركاً أنه "نعمل على مواكبة الاحمال وتحقيق الاستقرار في البصرة والمحافظات الجنوبية".

وكانت الباخرة أوركا سلطان التركية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية، قد وصلت الى ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، والتي تعد الثانية من نوعها، فيما سيكون مجموع ما تنتجه الباخرتان 250 ميغاواط أي بواقع 125 ميغاواط لكل باخرة".