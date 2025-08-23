الأخبار

رئيس الوزراء: العراق لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب


 

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام لحزب وحدة المسلمين، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني، الشيخ راجا ناصر عباس جعفري والوفد المرافق له".

كما رحب رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بزيارة الوفد الضيف، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية والأواصر الدينية والثقافية بين الشعبين العراقي والباكستاني، وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك"، مشيراً الى "ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية الباكستانية، وتطوير العمل البرلماني من خلال تفعيل اللجان النيابية المشتركة، كبوابة للتعاون في مختلف القطاعات بين البلدين".

كذلك أكد رئيس الوزراء، أن "العراق لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب مع مراعاة تنفيذ القوانين الضابطة لهذا الملف"، لافتاً الى أن "الحكومة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للزائرين في المناسبات الدينية، وعبر كل منافذ الدخول".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة وحدة وتكاتف المواقف الاسلامية في ظل الوضع الراهن، خاصة إزاء ما يحصل في غزّة من جرائم إبادة وتجويع لأهلها"، لافتاً الى "أهمية الدور العراقي والباكستاني، الرافض للعدوان وتوسعة الصراع في المنطقة".

بالمقابل، أعرب الشيخ جعفري عن "تقديره لرئيس مجلس الوزراء، ولعموم الشعب العراقي بكل فعالياته على ما يُبذل من جهود في استقبال زائري العتبات المقدسة في العراق وما يجده الزائرون من حفاوة وترحاب"، مؤكداً "سعي بلاده الى تعزيز التعاون الثنائي وبما يصبّ بمصلحة البلدين الصديقين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الكهرباء: خطة لإضافة 1500 ميغاواط عبر باخرات توليد الطاقة
رئيس الوزراء: العراق لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب
اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح خطة زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص)
مجلس القضاء: سيتم الكشف عن أسماء وملفات متعلقة بمجرمين كبار
حالة الطقس: رياح خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة
بيئة النجف الأشرف تطلق حملة توعوية بين الزائرين، من ضمنها ترشيد استهلاك المياه
وزارة النقل: مشاركة أكثر من 5000 مركبة لتفويج الزائرين في ذكري وفاة الرسول الاكرم(ص) في النجف الأشرف
 النجف الأشرف: حشود الزائرين تواصل إحياء ذكرى وفاة النبي الأكرم (ص)
الحكومة تؤكد بعد أحداث السليمانية: إنفاذ القانون بحيادية وصون كرامة المواطنين أولوية
المفوضية: استبعاد 581 مرشحا و10 مكونات من الانتخابات والعدد قابل للزيادة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك