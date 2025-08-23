رئيس الوزراء: العراق لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام لحزب وحدة المسلمين، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني، الشيخ راجا ناصر عباس جعفري والوفد المرافق له".

كما رحب رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بزيارة الوفد الضيف، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية والأواصر الدينية والثقافية بين الشعبين العراقي والباكستاني، وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك"، مشيراً الى "ضرورة العمل على تأسيس جمعية للصداقة العراقية الباكستانية، وتطوير العمل البرلماني من خلال تفعيل اللجان النيابية المشتركة، كبوابة للتعاون في مختلف القطاعات بين البلدين".

كذلك أكد رئيس الوزراء، أن "العراق لديه آليات عمل واضحة تضمن احترام حقوق العاملين الأجانب مع مراعاة تنفيذ القوانين الضابطة لهذا الملف"، لافتاً الى أن "الحكومة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للزائرين في المناسبات الدينية، وعبر كل منافذ الدخول".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة وحدة وتكاتف المواقف الاسلامية في ظل الوضع الراهن، خاصة إزاء ما يحصل في غزّة من جرائم إبادة وتجويع لأهلها"، لافتاً الى "أهمية الدور العراقي والباكستاني، الرافض للعدوان وتوسعة الصراع في المنطقة".

بالمقابل، أعرب الشيخ جعفري عن "تقديره لرئيس مجلس الوزراء، ولعموم الشعب العراقي بكل فعالياته على ما يُبذل من جهود في استقبال زائري العتبات المقدسة في العراق وما يجده الزائرون من حفاوة وترحاب"، مؤكداً "سعي بلاده الى تعزيز التعاون الثنائي وبما يصبّ بمصلحة البلدين الصديقين".