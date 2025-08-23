الأخبار

اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح خطة زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص)


 

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، اليوم السبت، عن نجاح خطة زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص)، إذ ذكر وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري في بيان، إن"اللجنة الأمنية العليا تعلن عن اختتام أعمال الخطة التنسيقية التنظيمية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى وفاة النبي الأعظم (ص) في محافظة النجف الأشرف، بعد أن جرت مراسيم الزيارة في أجواء آمنة ومستقرة، وبانسيابية عالية في الحركة والتنظيم، وسط حضور جماهيري مهيب جسّد عظمة المناسبة ومكانتها في نفوس المؤمنين".

وأضاف أن "هذا النجاح الكبير ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإسناد الحكومة المركزية بكامل مؤسساتها الأمنية والخدمية، وهو ما عزّز قدرة الأجهزة الميدانية على أداء واجباتها بكفاءة عالية".

وتابع الشمري: "اقدم شكري الى ابناء الشعب العراقي بصورة عامة وابناء محافظة النجف الاشرف بصورة خاصة لما قدموه من اروع صور التفاني والإخلاص، وإلى قواتنا الأمنية البطلة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وابطال الجيش العراقي الباسل والحشد الشعبي المبارك، الذين جسّدوا أروع صور الغيرة الوطنية والتفاني في خدمة الوطن والزائرين، والى قيادة شرطة النجف الأشرف التي أدارت الميدان بانضباط عالٍ، ونجحت في تحقيق الاستقرار الأمني وتنظيم مسارات الوافدين، وإلى قوات الحدود وأبطالها الذين سهروا على حماية المنافذ الدولية، وأمّنوا دخول الزائرين الأجانب بانسيابية كبيرة، مانعين أي محاولات تهديد للأمن الوطني وساهموا في حماية المحافظة في جميع المناسبات خلال شهري محرم وصفر، وكذلك إلى الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي بذلت جهوداً استباقية كبيرة، ووفرت معلومات دقيقة أسهمت في نجاح الخطة ومنع أي خرق أمني، والى مديرية المرور العامة التي واصلت الليل بالنهار لفك الاختناقات وضمان انسيابية حركة المركبات والوافدين، وإلى فرق الدفاع المدني والملاكات الصحية والإسعاف الفوري التي كانت على أهبة الاستعداد للتدخل السريع ومعالجة أي طارئ".

وتابع، "كما اقدم شكري إلى العتبة العلوية المقدسة وأمانة مسجد مسلم بن عقيل عليه السلام والهيئات والمواكب الحسينية، التي سخّرت كل إمكاناتها لخدمة الزائرين بروح الولاء والإيمان والحكومة المحلية في النجف ودوائرها الخدمية من بلديات وكهرباء وماء ونظافة وصحة ونقل، التي كان لها دور جوهري في إنجاح هذه الزيارة المباركة والإعلاميين ووسائل الإعلام الوطنية التي نقلت الصورة المشرقة للعراق وأظهرت مستوى النجاح الأمني والخدمي للعالم فضلا عن أهالي النجف الكرام الذين كانوا بحق خير مضيفين، فتحملوا الأعباء بصبر وشاركوا بكرمهم في خدمة الزائرين، والمتطوعين من الشباب وأبناء المجتمع المدني الذين جسّدوا أسمى قيم العطاء والتضامن إلى جانب القوات الأمنية والخدمية".

كما ذكر الشمري: "ختاماً، تتقدم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية بخالص الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح هذه الخطة المباركة، مؤكدة أن هذا النجاح هو ثمرة التلاحم بين الشعب ومؤسساته، ورسالة واضحة بأن العراق بلد آمن قادر على إدارة المناسبات المليونية بكفاءة واقتدار"

اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح خطة زيارة ذكرى وفاة الرسول (ص)
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
