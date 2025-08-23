الأخبار

مجلس القضاء: سيتم الكشف عن أسماء وملفات متعلقة بمجرمين كبار


 

أعلنت محكمة استئناف الرصافة، اليوم السبت، أن المركز الوطني للتعاون القضائي ينسق مع دول ومنظمات دولية لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ملفات سرية تخص مجرمين كبار فروا خارج العراق سيتم الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة، فيما أشارت إلى أن قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم الإبادة بحق الإيزيديين، حيث ذكر نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أياد محسن ضمد، للوكالة الرسمية، إن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يبذل جهوداً كبيرة من أجل التنسيق مع المنظمات الدولية وسفارات الدول لإعادة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين"، مردفاً أن في"الشهور القادمة سيتم الإعلان عن كثير من المعلومات وتكشف السرية عن بعض الملفات المتعلقة بمجرمين كبار".

وأضاف، أن "هذه الجهود تتضمن جانباً قضائياً وآخر دبلوماسياً، وحتى الآن لا توجد إحصائية رسمية بعدد المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم وغادروا العراق"، مؤكداً أنه "سيتم الإعلان عن الكثير من المعلومات، وكشف السرية عن بعض الملفات المتعلقة بمجرمين كبار ارتكبوا تلك الجرائم وفروا خارج العراق، وذلك خلال الأشهر المقبلة".

فيما لفت إلى، أن "قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بموجب أحكام القانون، ولا تزال العقوبات الصادرة بحق من أودعوا في المؤسسات العقابية سارية المفعول، كما ستُنفذ الأحكام بحق من يتم إلقاء القبض عليهم لاحقاً، حيث سيتم إيداعهم في السجون لإكمال مدة العقوبة وتنفيذ الأحكام".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
