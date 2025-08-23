الأخبار

وزارة النقل: مشاركة أكثر من 5000 مركبة لتفويج الزائرين في ذكري وفاة الرسول الاكرم(ص) في النجف الأشرف


 

 

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن تأمين أكثر من 5000 مركبة ضمن خطة أعدتها لنقل وتفويج الزائرين في محافظة النجف الأشرف، حيث ذكر مدير مديرية النقل في النجف الأشرف ضياء الجنابي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الخطة تضمنت توفير أكثر من (5000) مركبة بمختلف أنواعها وسعاتها موزعة في عموم مرائب المحافظة لتأمين انسيابية النقل والتفويج للزائرين، وقد باشرت فعلياً بتنفيذ مهامها″.

وأضاف أن "خطة هذا العام ركزت على تغطية مناطق تجمع الزائرين الرئيسية وتوفير وسائل النقل المناسبة لتسهيل وصولهم إلى المرقد الطاهر إلى جانب مراقبة التسعيرة الرسمية لضمان عدم استغلال الزائرين ″ مشيراً في الوقت ذاته الى أن "المديرية ملتزمة بتقديم أقصى درجات الخدمة والراحة للزوار منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المدينة″.

كما أوضح أنه "تم تقسيم خطة النقل على تفويج الزوار من مركز المحافظة باتجاه المحاور الثلاثة المتمثلة بمحور المرأب الجنوبي ومحور المرأب الشمالي ومحور الكوفة ″، مبيّناً أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع الدوائر الخدمية والأمنية الساندة لضمان تنظيم حركة العجلات وتأمين مداخل ومخارج المدينة″، وتابع أن "العمل في المرائب مستمر على مدار الساعة وبما يتلاءم مع احتياجات التفويج وتدفق الزائرين ″.

