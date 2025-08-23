الحكومة تؤكد بعد أحداث السليمانية: إنفاذ القانون بحيادية وصون كرامة المواطنين أولوية

أكدت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، إنفاذ القانون بحيادية وصون كرامة المواطنين أولوية بعد ما حدث يوم امس في محافظة السليمانية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان إنه "بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة السليمانية، تؤكد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون".

وشددت الحكومة حسب البيان على "أهمية أن تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين"، مؤكدة أن "إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه".

وتابع البيان: "كما تؤكد الحكومة الاتحادية، من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي، وأنها لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار"، مشيرا الى أن "مصلحة محافظة السليمانية، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات".