المفوضية: استبعاد 581 مرشحا و10 مكونات من الانتخابات والعدد قابل للزيادة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، استبعاد 581 مرشحاً و10 مكونات حتى الآن، فيما بينت شروط الترشيح البديل للمستبعدين عن خوض الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي إنه "تم استبعاد ما يقارب 581 مرشحاً، 195 مرشحاً من المستبعدين مشمولين بنقص الوثائق وعدم الالتزام بشروط الترشيح والنسب التي وضعتها المفوضية في القوائم للشهادات وتمثيل المرأة داخل هذه القائمة"، مشيراً إلى أنه "تم استبعاد 104 مرشحين بأدلة جنائية، فيما استبعد 15 مرشحاً بمجلس القضاء الأعلى يمتلكون شهادات مزورة، وهنالك ما يقارب 10 من المكونات تم استبعادها".

وأضاف أن "هذه الأعداد قابلة للزيادة فعندما تكتمل الردود من الجهات الأمنية والقانونية، سوف يكون بعد ذلك هو العدد النهائي للذين تم استبعادهم"، لافتاً إلى أن "مجلس المفوضين ملزم بالمصادقة على أسماء المرشحين قبل شهر أو 30 يوماً من يوم الاقتراع وهذا يعني بداية الشهر العاشر".

وأضاف أن "المرشحين البدلاء مشمولون بنظام المرشحين رقم 3 لسنة 2025، الذي يشترط أن يكون عمر المرشح 30 سنة ومن حملة شهادة البكالوريوس وإذا كان ضمن النسبة من حملت شهادات الإعدادية، ويجب أن يكون غير مشمول بالمساءلة والعدالة، وحسن السيرة والسلوك وليس لديه فساد مالي أو إداري أو جنحة مخلة بالشرف، والشرط الأساسي هو أن لا يكون من القوات الأمنية أو قاضي يعمل حالياً أو من أعضاء مجلس المفوضين".