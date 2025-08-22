الأخبار

محكمة السليمانية تفتح تحقيق مع "لاهور جنكي" ومعاونيه بتهمة القتل العمد


أعلنت محكمة السليمانية، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، عن فتح تحقيق مع المعتقل لاهور جنكي ومعاونيه بتهمة القتل العمد، بعد وقوع قتلى وجرحى خلال تنفيذ أمر القبض بحقه.

وقال نائب رئيس المحكمة صلاح حسن في تصريح صحفي إن "لاهور جنكي وأشقائه، كانوا مطلوبين قضائيا وفق المادة 56 من قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه "بعد رفضهم الامتثال للقانون ومواجهة القوات الأمنية وما أسفر عنها من استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، سيتم التحقيق معهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تخص القتل العمد".

وفي وقت سابق من مساء يوم امس الخميس أفاد مراسلنا، بتنفيذ إنزالٍ جوي بمروحية على منزل لاهور شيخ جنكي في منطقة شكركة بمحافظة السليمانية، وسط انتشارٍ أمني كثيف ومحاصرة المنزل، في وقت تتداول فيه أنباء عن صدور مذكرة قبض بحقه.

وبحسب مراسلنا، أُغلقت جميع المنافذ والمعابر والسيطرات في السليمانية، فيما تحدثت مصادر محلية عن تحرّك قوات أمنية للقبض على شخصياتٍ ومسؤولين سابقين في الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكانت مديرية شرطة محافظة السليمانية، أعلنت مساء أمس الخميس، عن صدور أوامر قبض قضائية بحق لاهور الشيخ جنكي.

وقال مدير الشرطة العميد آرام محمد صالح في تصريح للإعلام الكردي إن "لاهور الشيخ جنكي صدرت بحقه أوامر قبض قضائية استنادا إلى المادة 56 من قانون العقوبات العراقي"، مبينا أن "هناك أوامر قبض أخرى صدرت بحق مقربين من الشيخ جنكي".

بدوره قال نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن في تصريح أن "محكمة تحقيق آسايش السليمانية أصدرت، أمس الخميس، أوامر قبض بحق لاهور الشيخ جنكي بناء على المادة 56 من قانون العقوبات العراقي".

