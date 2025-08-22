الأخبار

السيد القبانجي: إنهاء الحشد يعني قطع اليد العراقية الضاربة


ألقى إمام جمعة النجف الأشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، خطبة سياسية، تناول فيها عددًا من القضايا الساخنة في العراق، مؤكدًا على أهمية الحشد الشعبي وداعيًا لتطهير المحافل الحسينية من الانحرافات الدينية والأخلاقية.

وفي خطبته السياسية قال  السيد القبانجي خلال مناسبة ارتحال الرسول الأكرم، إن "الملف الساخن اليوم في العراق هو ملف الحشد الشعبي حيث المعركة على حل الحشد"، مبينًا أننا "نعتقد أن الحشد الشعبي هو قوة العراق، والحشد هو عز العراق، وإذا تم إنهاء الحشد فذاك يعني قطع اليد العراقية الضاربة حيث هذه اليد هي التي أوقفت المد الداعشي".

وفي شأن آخر، أضاف السيد القبانجي أن "وزارة الثقافة العراقية أقامت مهرجان (الأنشودة الحسينية) بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، مؤكدًا أننا "نشكر الوزارة على هذه الالتفاتة الكريمة، ولكن (لا يُطاع الله من حيث يُعصى)، حيث تخلل هذا المهرجان موسيقى وتبرج نسائي، فهل يقبل الحسين بهذا العمل؟ إن الإمام الحسين عليه السلام هو عبرة وعِبرة وليس أغانٍ وتبرج نسائي، لذلك نحن ندعو لتطهير المحافل الحسينية من الانحرافات الدينية والأخلاقية".

وحول تصريحات بعض السياسيين حول الشيعة، قال سماحة السيد القبانجي: "هنالك حديث رفعه بعض الساسة المتصدين يقول إن الشيعة غير قادرين على الحكم وأنهم فقط للطم وليس للحكم"،

مؤكدًا أن "الشيعة أول من آمن بمشروع المشاركة السياسية، الشيعة هم من قضى على الإرهاب الداعشي، الشيعة هم الذين قضوا على مشروع تقسيم العراق، والاستقرار الأمني خير دليل على نجاح حكم الشيعة، والزيارات المليونية خير دليل على ذلك، لذا نرجو من هؤلاء الابتعاد عن اللغة الطائفية".

وحول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أشار السيد القبانجي إلى أن "بداية انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في هذا الشهر والمقرر أن يكتمل الانسحاب إلى نهاية عام 2026، ونحن نعتقد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح والعراق قادر على تأمين وضعه الداخلي والخارجي".

واختتم السيد القبانجي خطبته السياسية حول فاجعة الخسفة: "فاجعة الخسفة حيث تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة الخسفة في الموصل تضم 20,000 جثة قتلها داعش، حيث أعلنت الهيئة العامة للمقابر الجماعية أنه تم العثور على 2000 رجل تم إعدامهم في يوم واحد في مجزرة واحدة".

وفي الخطبة الدينية، تابع السيد القبانجي: "نحن في ذكرى ارتحال سيد الخلائق أجمعين نبينا الأكرم (ص) في مثل يوم غد، حيث يقول تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)، لذلك رسول الله يقول: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
