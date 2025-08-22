شرطة بابل تطيح بمتهم من بغداد بحوزته قطع أثرية ثمينة بكمين استخباري محكم

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، عن إلقاء القبض على متهم من سكنة بغداد بحوزته قطع أثرية ثمينة شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أن "قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة شمال بابل، وقسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الإسكندرية، إضافة إلى مركز شرطة الإسكندرية، تمكنت من اعتقال المتهم بعد ملاحقة دقيقة وجمع معلومات استخبارية، حيث جرى استدراجه إلى القصبة القديمة في ناحية الإسكندرية وألقي القبض عليه متلبساً وبحوزته أربع قطع أثرية، تضمنت تمثالين صغيرين ومسكوكين نقديين أثريين".

وأضاف البيان أن "قائد شرطة بابل اللواء علي كامل الحسناوي أكد أن الشرطة لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بالإرث الحضاري أو المتاجرة بالآثار، باعتبارها تمثل هوية وتاريخ العراق"، مشيراً إلى أن "الجهود المشتركة والتنسيق العالي بين مفاصل الشرطة والاستخبارات أثمرت عن إنجاز هذه العملية الدقيقة".

ولفتت القيادة إلى "إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".