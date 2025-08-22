منظمة بدر: نترقب جلسات البرلمان المقبلة لإقرار القوانين المهمة ونرفض أي تدخل خارجي

أكد المعاون السياسي للأمين العام لمنظمة بدر محمد ناجي محمد ،اليوم الجمعة (22 آب 2025)، أن المنظمة تترقب باهتمام بالغ عقد مجلس النواب لجلساته الاعتيادية الأسبوع المقبل، معرباً عن الأمل في أن يحقق نواب الشعب إرادة ناخبيهم عبر إقرار القوانين المهمة، وفي مقدمتها تعديل قانون الحشد الشعبي وقانون الخدمة، واللذين يعدان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والدفاع عن العراق.

وأضاف محمد في بيان أن "منظمة بدر تثني على البداية الطيبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عملية التحقق والتدقيق بأسماء المرشحين لمجلس النواب"، مبيناً أن "هناك عدداً من المستبعدين من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أو بقضايا النزاهة، وهو ما يمثل بادرة طيبة للحفاظ على سلامة المؤسسة التشريعية الأولى".

وأشار إلى أن "المنظمة تشد على يد القضاء العادل بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المستبعدين تحقيقاً للعدالة"، مؤكداً "التطلع لإجراء انتخابات عادلة وحاسمة تمكّن المخلصين من أبناء العراق من خدمة بلدهم والمساهمة في بنائه والدفاع عن مصالح شعبهم".

وشدد محمد على رفض أي تدخل خارجي أو ضغوط أو إملاءات في عمل مجلس النواب وتشريعاته، مؤضحاً أن "مجلس النواب مؤسسة تشريعية وطنية خالصة للعراقيين، ويجب الوقوف بقوة بوجه أي تدخل خارجي فيها"، لافتاً إلى أن "الشعب العراقي وحده من يمضي بإرادته في إقرار القوانين وليس القوى الخارجية".