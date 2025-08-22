باحث: أحداث السليمانية ستؤثر على البرلمان في الإقليم والمشهد السياسي بالعراق

علق الباحث والأكاديمي علي ناصر، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، على تداعيات أحداث السليمانية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والأمنية في عموم العراق.

وقال ناصر، في تصريح صحفي، إن "الأحداث الأخيرة في السليمانية قد تُعد سابقة خطيرة تحدث لأول مرة، وهي إلقاء القبض على رئيس حزب معروف في الإقليم بهذا الشكل والحجم من القوات العسكرية خلال عملية طالت عدة ساعات واستخدمت فيها أسلحة مختلفة".

وبيّن أن "التداعيات خطيرة في المستقبل إزاء مثل هكذا أحداث في الإقليم خصوصاً، وفي باقي المحافظات العراقية إذا كان هناك تصعيد من هذا النوع في مكان آخر"، مضيفاً أن "هذه الأحداث تؤثر على شكل البرلمان في الإقليم الذي من المفترض تشكيله خلال الأيام القادمة".

وأضاف الباحث والأكاديمي، أن "على صعيد الانتخابات النيابية العراقية فإن أحداث الإقليم لن تؤثر بحجم كبير على عدد المقاعد النيابية وعلى حجم التحالفات المعروفة بصفتها المعتادة".

وفي ذات السياق علقت السفارة الأمريكية في بغداد وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، على أحداث السليمانية، فيما أكدتا بانهما يعارضان العنف، داعيتا لضبط النفس.

وقالت السفارة في بيان ، إن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تتابع الوضع في السليمانية عن كثب"، مؤكدة "رفضها لأي أعمال عنف تهدّد السلامة العامة والإستقرار" وحثت السفارة عبر بيانها "جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس."

وفي السياق نفسه نشرت بعثة يونامي في العراق (يونامي) بيانا حول التطورات في السليمانية جاء فيه: "تعرب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها إزاء التطورات الجارية في محافظة السليمانية، وتأسف لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات التي وقعت مؤخراً".

ودعت البعثة "جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن القيام بأية أعمال قد تعرّض حياة المدنيين للخطر، واحترام حقوق الإنسان، وضمان إجراءات قضائية نزيهة وعادلة ومتوافقة مع احكام الدستور".

ومساء يوم امس الخميس أفاد مصدر صحفي، بتنفيذ إنزالٍ جوي بمروحية على منزل لاهور شيخ جنكي في منطقة شكركة بمحافظة السليمانية، وسط انتشارٍ أمني كثيف ومحاصرة المنزل، في وقت تتداول فيه أنباء عن صدور مذكرة قبض بحقه.

وبحسب المصدر أُغلقت جميع المنافذ والمعابر والسيطرات في السليمانية، فيما تحدثت مصادر محلية عن تحرّك قوات أمنية للقبض على شخصياتٍ ومسؤولين سابقين في الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكانت مديرية شرطة محافظة السليمانية، أعلنت مساء أمس الخميس، عن صدور أوامر قبض قضائية بحق لاهور الشيخ جنكي.

وقال مدير الشرطة العميد آرام محمد صالح في تصريح للإعلام الكردي إن "لاهور الشيخ جنكي صدرت بحقه أوامر قبض قضائية استنادا إلى المادة 56 من قانون العقوبات العراقي"، مبينا أن "هناك أوامر قبض أخرى صدرت بحق مقربين من الشيخ جنكي".

بدوره قال نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن في تصريح أن "محكمة تحقيق آسايش السليمانية أصدرت، أمس الخميس، أوامر قبض بحق لاهور الشيخ جنكي بناء على المادة 56 من قانون العقوبات العراقي".