وزير النفط يوجه بإعادة تأهيل جسر مزيرعة في شمال البصرة

وجه وزير النفط حيان عبد الغني السواد ، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، بإعادة تأهيل جسر مزيرعة في شمال البصرة.

وقال السواد في حديث صحفي إنه "وجه بإعادة تأهيل جسر مزيرعة الرابط بين قضاء القرنة ومنطقة مزيرعة، والذي يخدم العديد من أهالي هذه المناطق ويعتبر الشريان الوحيد لهذه المنطقة، وتستفيد منه الشركات النفطية العاملة بحقل مجنون إضافة لخدمته للأهالي".

وأضاف السواد أنه "وجه شركة نفط البصرة بالمضي بتأهيل وإعادة بناء الجسر لخدمة أهالي منطقة مزيرعة".

ويقع جسر مزيرعة في شمال البصرة ويُعتبر الشريان الوحيد لهذه المنطقة، حيث يسهل حركة الأهالي ونقل البضائع والخدمات،كما يستخدمه العاملون في قطاع النفط، خصوصاً الشركات العاملة في حقل مجنون النفطي، لنقل المعدات والعمال.

وخلال السنوات الماضية، تعرض الجسر لتدهور في بنيته، ما أدى إلى تقييد حركة المرور وحاجة الأهالي والشركات إلى إعادة تأهيله لضمان السلامة واستمرارية الاستخدام.