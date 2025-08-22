غرفة عمليات في النجف لضمان استقرار الاتصالات خلال الزيارة المليونية لاستشهاد الرسول الأعظم (ص)

شكّلت هيأة الإعلام والاتصالات ، اليوم الجمعة (22 آب 2025)،غرفة عمليات مشتركة لضمان جودة واستقرار خدمات الاتصالات خلال الزيارة المليونية لاستشهاد الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في محافظة النجف الأشرف.

وقالت الهيأة في بيان لها إن "الغرفة تضم كوادر فنية وهندسية وفِرقاً مختصة من الشركات المرخّصة المشغلة لخدمات الهاتف النقال، لمتابعة جودة الخدمة وفحص الطيف الترددي باستمرار، وحماية شبكات الاتصال من أي تداخلات تقنية، إضافة إلى معالجة أي خلل طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين استقرار شبكات الهاتف النقال والإنترنت في جميع أحياء المدينة".

وأكد مدير مكتب هيأة الإعلام والاتصالات في الفرات الأوسط _ النجف الأشرف عباس جمعة "حرص الهيأة وجهدها المستمر في متابعة جودة خدمات الهاتف النقال والإنترنت ومعالجة المشاكل الفنية بشكل مباشر بالتنسيق مع شركات الهاتف النقال"، مشيراً إلى أن "جهود موظفي الهيأة قد ضاعفت خلال الأيام الماضية استعداداً للزيارات المليونية".

وأضاف جمعة أن "فرق الهيأة تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المناسبات المهمة التي تشهد زخماً كبيراً، بما في ذلك الخدمات المقدمة في مطار النجف الأشرف الدولي لتنظيم الموافقات النوعية الخاصة بإدخال أي أجهزة فنية، وضمان عدم دخول أجهزة تتعارض مع سياسة العراق في مجال الاتصالات، تفادياً لأي مشاكل فنية أو أمنية محتملة".