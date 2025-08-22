انتشار لوحات في شوارع طهران بعد زيارة الأربعين: "شكراً لشعب العراق"

شهدت العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام الماضية انتشارًا واسعًا للوحات وشعارات تحمل عبارات شكر وتقدير موجهة إلى الشعب العراقي، وذلك عقب انتهاء مراسم زيارة الأربعين لهذا العام.

وتحمل معظم هذه اللوحات عبارة "شكراً لشعب العراق"، في تعبير واضح عن الامتنان والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها العراقيون لاستقبال الزائرين الإيرانيين والمقيمين في مراسيم أربعينية الإمام الحسين (ع).

وأكدت وسائل إعلام محلية أن هذه المبادرة جاءت استجابة للتجربة الإنسانية والضيافة التي قدمها الشعب العراقي خلال زيارة الأربعين للزوار القادمين من مختلف دول العالم لا سيما من الجمهورية الإسلامية.

وأشارت إلى أن اللوحات انتشرت في محاور وشوارع رئيسية بالعاصمة، بالإضافة إلى الساحات العامة والميادين، لتكون رسالة شكر مباشرة وواضحة للمواطنين العراقيين.

من جهته، أعرب عدد من المسؤولين الإيرانيين عن اعتزازهم بالعلاقات الثقافية والدينية والتاريخية العميقة بين البلدين، مشيرين إلى أن هذه اللوحات تعكس الروابط الأخوية والمشاركة في المناسبات الدينية المشتركة.

وأكد المسؤولون في إيران أن "زيارة الأربعين ليست مجرد رحلة دينية، بل هي جسر للتقارب بين الشعوب، وهذه اللوحات تعبير رمزي عن امتناننا وتقديرنا للشعب العراقي المضياف".

كما أشار متابعون إلى أن هذه المبادرة تأتي أيضًا في سياق تعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين طهران وبغداد، بعد أن شهدت السنوات الماضية تعاوناً متنامياً في مجالات متعددة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية الخاصة بالزائرين.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً للوحات في مناطق مختلفة من العاصمة، معربين عن إعجابهم بالرسالة الإنسانية الواضحة التي تحملها هذه المبادرة.

وتعد زيارة الأربعين واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يشارك ملايين الزائرين من مختلف الدول، وتتمثل أهميتها في تعزيز القيم الروحية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم التعاون بين الدول المضيفة والزائرين. وفي هذا السياق، تؤكد هذه اللوحات على الامتنان الشعبي الرسمي غير الرسمي، وعلى قوة الروابط الإنسانية بين الإيرانيين والعراقيين.