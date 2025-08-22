الأخبار

السفارة العراقية في ليبيا: نعمل على إطلاق سراح وإعادة عراقيين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية


أكد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، العمل على إطلاق سراح وإعادة العراقيين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، حيث ذكر الصحاف، للوكالة الرسمية، إن"المعلومات التي وردت من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس تفيد بوجود أعداد من المهاجرين العراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي"، مبيناً أن "السفارة تتابع هذه المعلومات وتتحرى دقتها منذ 29 تموز الماضي، وتم البدء بالتنسيق العاجل لإطلاق سراحهم وإعادتهم طوعاً إلى العراق".

كما أشار الى أن "السفارة سبق وأن نجحت في إعادة العشرات من المهاجرين العراقيين خلال فترات سابقة، وتستمر هذه الجهود في إطار الالتزام بدبلوماسية العودة الطوعية".

وتابع: "نعمل بالتنسيق مع السلطات الرسمية في طرابلس، وهدفنا الأول هو أمن وسلامة مواطنينا وتجنيبهم مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر"، منوهاً بأن "المسؤولية تشاركية بين السفارة وعائلات المهاجرين". كذلك أشاد "بالتعاون المثمر من السلطات الليبية في هذا السياق".

