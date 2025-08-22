الأخبار

وزارة الإعمار تعلن ضوابط ومعايير توزيع قطع الأراضي السكنية في النهروان والخاصة بالمواطنين


 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، ضوابط ومعايير توزيع قطع الأراضي السكنية في النهروان والخاصة بالمواطنين، حيث ذكر بيان للوزارة، أنها "باشرت بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع قطع الاراضي السكنية لمدينة النهروان والخاصة بالمواطنين من أجل تأمين السكن اللائق لهم ولغرض ضمان الشفافية والنزاهة بالتمليك".

وأضاف أن "شروط التقديم (المواطنين كافة) تضمنت أن يكون المواطن قد بلغ السن القانونية والبالغة (18) سنة، وأن يكون عراقي الجنسية أو أحد أبويه عراقي الجنسية، وأن لا يتقاضى المتقدم راتباً شهرياً ثابتاً من الدولة".

كما أشار الى أن "حجة الإعالة للفائزين تقدم بعد إجراء الفرز ويستبعد مقدم الطلب في حالة عدم تقديمه للحالات، كون المواطن أعزب ولا تطلب في حالة كون الانثى الباكر التي يبلغ عمرها (35) سنة فما فوق، وفي حالة كون المواطن من كلا الجنسين ارملة أو مطلقة".

وأكد على "تقديم المواطن تعهداً خطياً بعدم تملكه أو امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده القاصرين أو البالغين ممن تحت رعايته قطعه أرض سكنية أو شقة سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية استناداً لاحكام مجلس الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 المعدل ويتحمل المسؤولية القانونية خلاف ذلك".

فيما لفت الى أن الضوابط شملت أيضاً "أن يكون مسقط رأسه محافظة بغداد أو محل سكنه أو مقر العمل للسنوات العشرة الأخيرة، وأن لا يكون المواطن مشمولاً بقرارات مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 الخاص ببيع الأراضي للمتجاوزين على الأراضي الزراعية ضمن حدود البلدية والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع الأراضي للمتجاوزين على الأراضي السكنية ضمن التصميم الأساس للبلدية".

كما أضاف، "يتم دفع المبلغ كاملاً عن القطعة (بمساحة 200 م2) والخدمات والبالغ 11 مليوناً خلال مدة ستة أشهر، وفي حالة عدم دفع المبلغ يعتبر التخصيص لاغياً".

