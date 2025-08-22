الأخبار

مديرية الإعلام في وزارة الدفاع: تخصيص أراض في مدينة الفرسان لذوي شهداء فاجعة سبايكر


صرّح عضو اللجنة الخاصة بمتابعة قضايا شهداء سبايكر مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، عن تخصيص أراض في مدينة الفرسان لذوي شهداء، وفيما أكد أن الحقوق المالية لذوي الشهداء صرفت بالكامل، أشار الى تقديم مقترح بإقامة نصب تذكاري وتحويل القصور لمحمية خاصة بالشهداء، حيث ذكر الخفاجي للوكالة الرسمية، إن"اللجنة الخاصة بمتابعة قضايا شهداء سبايكر عقدت اجتماعاً في مقر مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي برئاسة مدير التقاعد العسكري الفريق غسان خالد وبمشاركتي كعضو في اللجنة، وأيضا مدير الخدمات الشخصية اللواء علي ابراهيم دبعون، بالإضافة إلى ممثلي ذوي شهداء سبايكر، حيث كانت لهم مطالب من خلال هذا الاجتماع تتمثل في رغبتهم بأداء فريضة الحج، والحصول على قطع أراضٍ، حيث إن قسماً منهم حصل عليها وقسماً آخر لم يحصل، فضلاً عن استفسارات بخصوص مستحقاتهم المالية، وقد تم توضيح الأمر لهم".

كما أشار الى "مطالبة عوائل الشهداء بوجود نصب تذكاري للشهداء وكذلك القصور الرئاسية التي كان بالإمكان أن تكون محمية لهم"، موضحاً أن "عدداً من الطلبات سيتم رفعها إلى مكتب القائد العام، ومنها تخصيص قطع أراضٍ في بعض المحافظات وبغداد أيضاً".

وتابع أن "وزارة الدفاع ستقوم برفع تلك الطلبات إلى الجهات ذات العلاقة لتوفيرها لهم، واللجنة مستمرة بالعمل مع لجنة ممثلي ذوي الشهداء"، مؤكداً أنه "لا توجد معوقات كبرى في هذا المجال، وفي الاجتماع أعطيناهم الإجابات عن جميع الأسئلة التي طرحت".

فيما لفت إلى أن"هناك اجتماعاً ثانياً لبحث ما تحقق من مقررات هذا الاجتماع، وما لم يتحقق، ورفعه إلى القائد العام عن طريق وزير الدفاع"، موضحاً أن "الحقوق المالية تسلمها ذوو الشهداء بالكامل، إلا أن لديهم بعض الاستفسارات عن حقوق أخرى تتعلق مثلاً بالمخصصات التي تُمنح للخدمة، حيث سألوا عن مخصصات النقل والغذاء، وهذه تُمنح أثناء الخدمة وغير موجودة ضمن القوانين في وزارة الدفاع، ويمكنهم الاستفسار من الدائرة القانونية لمعرفة ما إذا كانت هناك فروقات سيحصلون عليها وفق القانون".

كذلك أكد الخفاجي، أن "بعض المحافظات منحت قطع أراض، وبعضها الآخر في طور المنح، أما في بغداد فقد خُصصت أراضٍ في مدينة الفرسان والعمل جارٍ في هذا المجال"، لافتاً إلى أن "ذوي الشهداء طالبوا بأن يكون في القصور الرئاسية في تكريت نصباً تذكارياً وتكون محمية خاصة بهم وألا تُطرح هذه الأراضي للاستثمار، وهذا من بين الأمور التي استفسروا عنها خلال الاجتماع".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
