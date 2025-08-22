الاستخبارات العسكرية: القبض على سبعة إرهابيين بينهم امرأتين في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القبض على 7 إرهابيين بينهم امرأتين في نينوى، حيث ذكرت المديرية في بيان، انه "استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة ميدانيه حثيثة من قبل مفارزها في فرقة المشاة السادسة عشر وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني العراقي وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب القيارة، تمكن ابطال المديرية من القاء القبض على 7 إرهابيين بينهم امرأتين في مناطق مختلفة من محافظة نينوى".

كما أضافت ان "هؤلاء صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (1/4) إرهاب"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم اصولياً الى جهات الطلب المختصة".