التفاصيل الكاملة لما حصل في السليمانية فجر اليوم

اعتقلت القوات الأمنية رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد في السليمانية، بعد صدور مذكرة قبض بحقهما، خلال عملية اقتحام لفندق لاله زار الذي كانا ساكنين فيه.

وجاء ذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكردستاني استمرت لساعات، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.

وكانت محكمة تحقيق الأمن في السليمانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.

وبدأت التوترات في السليمانية منذ مساء الخميس، عندما تحركت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ مذكرة التوقيف.

حيث طوقت القوات فندق لاله زار الذي يقيم فيه شيخ جنكي، وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت الابتعاد عن المنطقة.

وسرعان ما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة المهاجمة وحمايات شيخ جنكي، وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار تخللته أصوات انفجارات شديدة.

وافادت مصادر طبية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة أشخاص في حصيلة قابلة للزيادة، وفقا لوسائل إعلام كردية.

وأصدر شيخ جنكي عدة رسائل مكتوبة وصوتية، وصف فيها الاتهامات ضده بأنها "ذرائع سياسية".

كما أكد أن منزله محاصر بقوة كبيرة، ورافضاً تسليم نفسه.

ومع اتساع رقعة التوتر، شهدت السليمانية هجومين بطيران مسيّر وإطلاق نار في منطقة دباشان حيث منزل بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني.

يذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب.

وأسس بعدها حزب جبهة الشعب الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.