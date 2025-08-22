مصدر يكشف عن سبب اغلاق ايران لاجوائها مع العراق.. طائرة "رصد" تحاول الدخول

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، عن الأسباب التي دعت السلطات الإيرانية الى اغلاق اجوائها مع العراق، معللا ذلك بوصول طائرة "الرصد النووي" الامريكية الى قاعدة العديد في قطر.

ورجح المصدر ان طائرة الرصد النووي الامريكية المعروفة باسم "Nuclear Sniffer"، تحاول الدخول الى الأراضي الإيرانية لرصد الأنشطة النووية في المواقع التي تم استهدافها سابقا، من خلال المرور عبر الأجواء العراقية الأقرب الى مواقع المفاعلات.

وعلل المصدر، اغلاق الأجواء الإيرانية نحو الجانب العراقي، بانها "محاولة إيرانية" لمنع دخول تلك الطائرة الى ايران، مؤكدا، ان مرور الطائرة عبر الخليج سيؤدي الى تعريضها لخطر الاستهداف.

يشار الى ان السلطات الإيرانية أغلقت اجوائها مع الجانب العراقي، معللة ذلك بوجود "مناورات عسكرية" يجريها الحرس الثوري في مناطق خوزستان.