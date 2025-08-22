الأخبار

مصدر: إيران تغلق مجالها الجوي وتمنع طائرة عراقية من الإقلاع إلى طهران


أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (21 آب 2025)، بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام حركة الطيران، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية متجهة إليها.

وذكر المصدر أن "السلطات الإيرانية أغلقت الأجواء في الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم لأسباب غير معلومة".

وأضاف المصدر أن "طائرة عراقية كان من المقرر أن تتجه من مطار بغداد إلى طهران، تم منعها من الإقلاع وتم إنزال جميع المسافرين منها"، مؤكداً أنه "لا توجد حتى الآن أي رحلات جوية إلى إيران".

