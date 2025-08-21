تطورات في السليمانية.. قوات أمنية تحاصر منزلي برهم صالح والملا بختيار

أفادت وسائل إعلام كردية، مساء اليوم الخميس، (21 آب 2025)، بان قوات أمنية طوقت منزلي القياديين الكرديين (برهم صالح)، و(الملا بختيار) في مدينة السليمانية.

وذكرت وسائل الاعلام الكردية ان "قوات أمنية كثيفة حاصرت منزل الملا بختيار وبرهم صالح" مشيرة الى ان "هناك حركة غير اعتيادية في السليمانية بعد اغلاق جميع نقاط التفتيش في المدينة".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتقال قوة أمنية، رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، بناءً على مذكرة إلقاء قبض قضائية، ومثل اليوم الخميس، أمام محكمة السليمانية التي أرجأت جلسته الى 28 آب الجاري.