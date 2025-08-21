الأخبار

السودان: انتشار الكوليرا بوتائر مرعبة في إقليم دارفور


سجلت مناطق واسعة من إقليم دارفور في السودان ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات اليومية بمرض الكوليرا، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي في مراكز النزوح.

انتشار الكوليرا بوتائر مرعبة في السودان، حيث أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، في بيان صحفي الأربعاء، أن إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية تفشي المرض بلغ 7268 إصابة، من بينها 309 حالات وفاة، ما يعكس اتساع نطاق انتشار الوباء في الإقليم المنكوب.

كما أوضح الناطق باسم المنسقية، آدم رجال، أن المرض ينتشر بوتيرة متسارعة في عدد من المناطق، أبرزها مخيمات طويلة، وجبل مرة، ونيالا، وزالنجي، ومحلية شعيرية بمنطقة خزان جديد، مشيرا إلى أن مراكز النزوح تشهد أعلى معدلات الإصابة، خاصة في منطقة طويلة، حيث بلغ العدد التراكمي للحالات 4491 إصابة، بينها 75 وفاة، فيما لا تزال 70 حالة تخضع للعزل الطبي، مع تسجيل 54 إصابة جديدة خلال اليوم ذاته.

وفي منطقة طبرة، تم تسجيل 178 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في روبيا وتبسة 108 حالات، بينها 9 وفيات. أما في جبل مرة، فقد سجلت منطقة قولو 1105 حالات، بينها 51 وفاة، فيما سجلت جلدو 79 حالة، بينها 8 وفيات.

وفي نيرتيتي، بلغ عدد الإصابات 37 حالة، بينها 4 وفيات، وسجلت روكيرو 111 حالة، بينها 7 وفيات، وفنقا 48 حالة، بينها وفاة واحدة.

كذلك في دربات شرق جبل مرة، بلغ عدد الإصابات 149 حالة، بينها 9 وفيات، مع وجود 47 حالة في مراكز العزل. كما تم تأكيد حالتين في منطقة فينا. وفي مخيم سورتوني، تم تسجيل 37 حالة، بينها 3 وفيات، بينما بلغ العدد التراكمي في مخيم كلمة 435 حالة، بينها 64 وفاة.

وسجل مخيم عطاش 207 حالات، بينها 51 وفاة، ومخيم دريج 117 حالة، بينها 4 وفيات، إلى جانب حالات أخرى في مخيم السلام.

وفي شرق دارفور، بمحلية شعيرية في منطقة خزان جديد، بلغ عدد الإصابات 79 حالة، بينها 18 وفاة. أما في زالنجي، فقد سجلت معسكرات الحميدية والحصاحيصا 75 حالة، بينها حالتا وفاة، بينما سجل معسكر خمسة دقيق ثلاث حالات، بينها وفاة واحدة. وفي منطقة أزوم غرب زالنجي، بلغ عدد الإصابات 109 حالات، بينها حالتا وفاة، وسجلت مدينة زالنجي نفسها 89 حالة، فيما سجلت منطقة كومبو وير الزراعية حالتين، ومنطقة أوركوم جنوب زالنجي أربع حالات.

فيما دعت منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الإنسانية المعنية إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات فعالة لاحتواء تفشي الكوليرا، الذي بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة آلاف المدنيين في مناطق النزوح، مطالبة بتوفير الدعم الطبي واللوجستي اللازم لمواجهة هذه الأزمة الصحية والإنسانية المتفاقمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السودان: انتشار الكوليرا بوتائر مرعبة في إقليم دارفور
هيئة النزاهة تضبط رئيس وأعضاء جمعية إسكان منتسبي زراعة نينوى لاستيلائهم على عقارات الدولة
جداول أعمال البرلمان لجلسات الأسبوع المقبل
وزير الكهرباء: المشاريع الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة تقليل الضائعات وأداء قطاع الجباية في الكهرباء
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
رئيس الوزراء يؤكد أهمية بذل الجهود لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين
محكمة جنايات الكرخ: المؤبد بحق مدان بحوزته 14 كيساً من المثيل امفيتامين المخدرة
مفوضية الانتخابات تعلن انطلاق المحاكاة الثانية للانتخابات
وزارة الداخلية تعلن بدء تنفيذ الخطة الخاصة بوفاة الرسول (ص) في النجف الأشرف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك