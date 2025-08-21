الأخبار

وزير الكهرباء: المشاريع الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة


 

أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الخميس ، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة مع شركات الطاقة الرصينة، فيما أشار إلى أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل ،عقد اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة سيمنز الألمانية، لبحث الخطوات التنفيذية الخاصة بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين ضمن المرحلة الثالثة من التعاون في مجال الطاقة".

وأضاف أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة تحديد المواقع التي ستقام عليها المحطات الكهربائية الجديدة بطاقة إجمالية تصل إلى (14) ألف ميغاواط، والتي ستعتمد على الوقود المحلي وتقنيات الدورة المركبة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويقلل من الاعتماد على الوقود المستورد".

وتابع أنه "لأول مرة في تاريخ العراق، أبرمت وزارة الكهرباء في أيار الماضي، اتفاقيات استراتيجية كبرى لإنشاء وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية قدرها (38) ألف ميغاواط، بواقع (24) ألف ميغاواط مع شركة جنرال إلكتريك و(14) ألف ميغاواط مع شركة سيمنز، وهو رقم يفوق القدرة الإنتاجية الحالية في البلاد البالغة (28) ألف ميغاواط".

كما أكد الوزير ، بحسب البيان، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة مع شركات الطاقة الرصينة " ،مشيراً إلى أن "المشاريع الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وترفع القدرة الإنتاجية الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة".

فيما لفت إلى أن "وزارة الكهرباء تتابع بشكل دقيق جميع تفاصيل التنفيذ، بدءاً من اختيار المواقع مروراً بالتصاميم الفنية وصولاً إلى مراحل الإنشاء والتشغيل، بما يضمن سرعة الإنجاز وفق أعلى المعايير العالمية".

