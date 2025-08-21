رئيس الوزراء يؤكد أهمية بذل الجهود لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية بذل الجهود لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير جمهورية فنزويلا لدى العراق أرتورو انيبال كايكوس راميريز".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات، ولاسيما المتعلقة بخدمات النقل الجوي، والتعاون في إطار منظمة أوبك".

كما أكد السوداني، بحسب البيان، أن "العراق ملتزم بتعزيز التنسيق في إطار السياسات النفطية، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون لضمان استقرار أسواق النفط"، مثمناً "دور فنزويلا في منظمة أوبك وحرصها على ضبط أسعار النفط العالمية".

كذلك، أشاد بـ"موقف حكومة فنزويلا الداعم للقضية الفلسطينية"، مشيراً الى "أهمية بذل الجهود لوقف جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".

بالمقابل، نقل السفير الفنزويلي تحيات رئيس جمهورية فنزويلا إلى "رئيس مجلس الوزراء، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتقديره دور العراق في صنع السلام والحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين، خصوصاً في ظل ما يشهده البلد من تقدم وازدهار بمجالات الأمن والاقتصاد والإعمار والتنمية".