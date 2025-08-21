محكمة جنايات الكرخ: المؤبد بحق مدان بحوزته 14 كيساً من المثيل امفيتامين المخدرة

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، إذ ذكر بيان للقضاء، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف، أن "المدان ضبط بحوزته 14 كيساً من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين". فيما لفت الى أنه "صدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".