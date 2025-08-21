مفوضية الانتخابات تعلن انطلاق المحاكاة الثانية للانتخابات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، إجراء المحاكاة الثانية، مبينة أن المحاكاة شملت أجهزة التحقق وتسريع النتائج والإرسال، حيث ذكر عضو الفريق الاعلامي للمفوضية حسن هادي في حديث لقناة السومرية، إن "المفوضية بدأت اليوم إجراء المحاكاة الثانية التجريبية التي شملت جهاز التحقق الإلكتروني المزود بكاميرات للتأكد من صورة الوجه البايومترية للناخب، إضافة الى جهاز تسريع النتائج وجهاز الإرسال الذي يقوم بنقل النتائج الى السيرفرات في المكتب الوطني".

كما أضاف هادي، أن "المحاكاة جرت في عموم المكاتب الانتخابية في المحافظات، وتتضمن محطات للتصويت الخاص والعام".

ومن الجدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق عن إجراء محاكاة أولية لجهازي التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج في 1120 محطة انتخابية، فيما أشارت الى أن المحطات تكون في 1079 مركز تسجيل فضلاً عن مكاتب المحافظات الانتخابية.