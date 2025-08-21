وزارة التربية: توزيع 30 ألف جهاز لوحي على مدارس بغداد والمحافظات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن فتح آفاق التعليم التكنولوجي بتوزيع (30) ألف جهاز لوحي بين المدارس في بغداد والمحافظات، حيث وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنه "بالتعاون مع وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم اعتماد خطوة نوعية داعمة للتحول الرقمي والأتمتة داخل المؤسسات التربوية"، موضحاً أن "10 آلاف جهاز لوحي ستوزع مطلع الأسبوع المقبل بين إدارات مدارس بغداد وعدد من المحافظات".

كما أكد أن "العدد الكلي للأجهزة اللوحية المخصصة للمؤسسات التربوية (30) ألف جهاز من ضمنها 10 آلاف ستخصص إلى مدارس الفرح النموذجية للأيتام"، لافتا الى أن "هذه المبادرة تمثل نقلة فريدة لدعم البيئة التعليمية الرقمية التي ستسهم بشكل لافت في تطوير البنى التكنولوجية التربوية".