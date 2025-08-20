وزارة العمل تنفي إطلاق الوجبة السابعة من إعانات الحماية الاجتماعية

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إطلاق الوجبة السابعة من إعانات الحماية الاجتماعية، إذ ذكر بيان للوزارة، أنها "تحذر من الأخبار والمعلومات المضللة التي تتداولها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد إطلاق الوجبة السابعة من إعانات الحماية الاجتماعية".

كما اكدت الوزارة، أن "هذه الأخبار غير صحيحة، ولم يصدر عنها أي إعلان رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، إذ ما زالت بانتظار استكمال التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة".

كذلك، أشار البيان إلى، أن" بعض الصفحات تحاول إيهام المواطنين من المتقدمين على إعانات الحماية الاجتماعية من خلال نشر قوائم قديمة لوجبات سابقة، وذلك بغرض التضليل أو الابتزاز أو لزيادة التفاعل على صفحات وهمية سبق للوزارة أن حذّرت منها مرارًا".

فيما دعت الوزارة "جميع المواطنين إلى الاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة والمعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام".