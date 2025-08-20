المجلس الوزاري يناقش إجراءات اللجنة المشكلة لتقييم مخيمات النازحين

ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، إجراءات اللجنة المشكلة لتقييم مخيمات النازحين، حيث ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا انه "جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش الإجراءات الخاصة بتأمين ميناء الفاو بما يتناسب مع أهميته الاقتصادية للبلاد، وتوفير جميع متطلبات تأمين هذا المفصل الحيوي المهم والمياه الإقليمية العراقية"، مشيرا الى ان "الاجتماع بحث الاتفاقية الدولية بين جمهورية العراق ومملكة إسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، حيث تمت الموافقة على المضي في إجراءاتها وفق السياقات المعتمدة".

كما أكد أن "المجتمعين ناقشوا أيضاً إجراءات اللجنة المشكلة لتقييم مخيمات النازحين وتقديم الدعم الأمني والخدمي والإنساني والاجتماعي، فضلاً عن إجراء تقييم عمليات الدمج والتأهيل السابقة".