بإشراف الشمري.. خطط أمنية واستخباراتية لتأمين ذكرى شهادة الرسول (ص)

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، إكمال جميع استعداداتها الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى شهادة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرةً إلى أن الوزير عبد الأمير الشمري سيشرف بشكل مباشر على تنفيذ خطة الزيارة في محافظة النجف الأشرف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، ، إن "الوزير عبد الأمير الشمري أكمل تجهيز الخطة الأمنية الخاصة بالنجف بالتزامن مع خطة الزيارة الأربعينية، حيث جرى تعزيز القوات المشاركة بالخطة باتجاه المحافظة وسط إشراف القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني".

وأضاف البهادلي أن "القيادات الأمنية ناقشت في النجف التفاصيل الاستخباراتية واللوجستية لاستقبال الزائرين في الثامن والعشرين من صفر"، لافتاً إلى أن "عمليات استباقية نُفذت تمهيداً لتأمين الزيارة، فيما ستتضمن الخطة نشر قطعات عسكرية في مداخل ومخارج المحافظة، مع جهد استخباراتي مكثف، فضلاً عن نشر قوات النجدة والأفواج والدفاع المدني". وأكد أن "جميع الاستعدادات اكتملت لتنفيذ الخطة الأمنية".

وتُحيي مدينة النجف الأشرف في الثامن والعشرين من شهر صفر ذكرى شهادة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مناسبة تشهد سنوياً توافد مئات الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات العراق وخارجه باتجاه مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام). وتُعد هذه الزيارة ثاني أكبر المناسبات الدينية التي تحتضنها النجف بعد زيارة الأربعين، ما يتطلب خططاً أمنية ولوجستية استثنائية لضمان انسيابية حركة الزائرين وحمايتهم.