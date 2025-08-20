اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين تصدر قرارات عاجلة وتمنع استغلال المخيمات انتخابياً

أعنت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين، اليوم الاربعاء، إصدار قرارات عاجلة ومنع استغلال المخيمات انتخابياً.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "خلال اجتماعها في مقر وزارة الهجرة والمهجرين، اتخذت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين عدة قرارات مهمة، أبرزها مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع استغلال مخيمات النزوح من قبل المرشحين لأغراض انتخابية".

وأكدت اللجنة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على استقلالية المخيمات وعدم تحويلها إلى أدوات ضغط أو دعاية انتخابية، وضمان بقاءها في إطارها الإنساني البحت".