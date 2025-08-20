مجلس النواب يوجه بمتابعة ملف منفذ النشوة والدير الحدودي في البصرة

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، بمتابعة ملف منفذ النشوة والدير الحدودي في محافظة البصرة، بعد ورود طلب رسمي من مديرية ناحية النشوة بشأن استكمال الإجراءات الأصولية لافتتاحه.

وقال بيان صادر عن مكتب المندلاوي الإعلامي، إن "المنفذ حصل على جميع الموافقات الوزارية ومصادقة هيئة المنافذ الحدودية، لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز الحركة التجارية وربط محافظة البصرة بدول الجوار، بما يسهم في تنشيط الواقع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة"، مشيراً إلى أن "الكتب الرسمية وُجهت إلى مكتب محافظ البصرة بضرورة النظر في الموضوع بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة المصلحة العامة".