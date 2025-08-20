صدور أمر استقدام بحق النائب السابق رحاب العبودة بعد شكوى من والدي الطبيبة بان

كشف مصدر مطلع في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق النائبة السابقة رحاب العبودة على خلفية رفع دعوتين قضائيتين من والدي الطبيبة بان زياد.

وقال المصدر، إن "محكمة تحقيق قضايا النشر والإعلام في محافظة البصرة أصدرت أمر استقدام بحق رحاب العبودة وفق المادة 433 من قانون العقوبات".

وأضاف المصدر، أن "أمر الاستقدام جاء استناداً إلى شكوتين قضائيتين، واحدة من والدة الطبيبة الراحلة بان زياد، والأخرى من والدها".