الأمن الوطني يعلن تفكيك شبكتين للمخدرات ببغداد

صرّح جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكتين للمخدرات في بغداد، فيما أشار الى القبض على "أبو نويرة" الذي يعد أخطر تجار المخدرات مع مساعديه، حيث ذكر الناطق الرسمي للجهاز، أرشد الحاكم لوكالة الرسمية، إن "العمليات الاستباقية متواصلة، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز، عبد الكريم البصري"، مبينا أن "المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن مزيد من الشبكات الخطرة".

وأضاف أنه "تم تفكيك شبكتين وضبط 11 كغم من الكريستال في بغداد، كما تم إحباط تهريب 10 كغم من الماريجوانا عبر المياه الإقليمية في البصرة مع تصفية تاجر دولي خطر مع مساعده بعد اشتباك استمر 4 ساعات في البصرة".

فيما لفت إلى أن "الجهاز تمكن من القبض على "أبو نويرة" أخطر تجار المخدرات في بغداد مع مساعديه".