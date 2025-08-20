الموارد المائية تسجل براءة اختراع دولية لآلة متطورة تخدم قطاع الزراعة والري

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن تسجل براءة اختراع دولية لآلة متطورة تخدم قطاع الزراعة والري، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الموارد المائية أعلنت عن تسجيل براءة اختراع دولية باسم الموظف في المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، عباس خلدون إبراهيم، بعد أن نجح في ابتكار وتصنيع آلة إروائية وزراعية متقدمة"، مشيرة إلى "فوز المخترع بجائزة المحافظة على المياه لعام 2025 التي ترعاها اللجنة الدولية للري والبزل".

كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "الآلة تؤدي ثماني عمليات زراعية متكاملة في وقت واحد وبمرور واحد داخل الحقل وتتميز الآلة الجديدة بقدرتها على تنصيب أنبوب الري بالتنقيط تحت السطح، ما يسهم بشكل مباشر في الحد من هدر المياه وتحسين كفاءة استخدامها في الزراعة".

وأوضح البيان أن "الآلة المركبة تجمع في أدائها بين خدمة التربة والعناية بالنبات وتوزيع المياه بطرق مدروسة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام أساليب الري الحديثة".

كذلك، بيّن أن "هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية في مجال تطوير قطاع الموارد المائية، خصوصاً مع التحديات المتزايدة في إدارة المياه"، لافتا إلى أن "الاختراع يعزز التوجهات الوطنية نحو اعتماد تقنيات مبتكرة تحقق الأمن الغذائي وتقلل من الضغوط على الموارد المائية".

وتابع أن "هذا الابتكار العراقي سيسهم في دعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي، فضلاً عن كونه خطوة رائدة تضع العراق في مسار متقدم بمجال الاختراعات المرتبطة بالإدارة المستدامة للمياه".