الأخبار

وزارة النفط: أنجاز واستصلاح ثلاث آبار في حقلي غرب القرنة والزبير بالبصرة


أعلنت شركة الحفر العراقية، التابعة لوزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن إنجاز واستصلاح ثلاث آبار نفطية في حقلي غرب القرنة والزبير بالبصرة، إذ ذكر بيان لإعلام شركة الحفر العراقية، أنه "تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أنجزت شركة الحفر العراقية استصلاح ثلاث آبار نفطية في محافظة البصرة، بواقع بئرين في حقل غرب القرنة لصالح شركة PetroChina باستخدام جهازي الاستصلاح IDC144 وIDC30، وبئراً واحدة في حقل الزبير لصالح شركة ENI باستخدام جهاز الاستصلاح IDC40، وذلك ضمن خططها لرفع كفاءة الإنتاج النفطي ودعم الاقتصاد الوطني".

بالمقابل، أكد المدير العام للشركة، الخبير حسن محمد حسن، أن "هذه الإنجازات تعكس كفاءة الملاكات الوطنية والتزام الشركة بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى المواصفات الفنية وبالتنسيق مع الشركات العالمية، مشيراً إلى "استمرار الشركة في تعزيز قدراتها بمجالي الحفر والاستصلاح بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أهداف وزارة النفط".

