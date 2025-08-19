الأخبار

وزارة الإعمار: تنفيذ مشاريع لتأهيل وصيانة 2000 كم من الطرق الرابطة بين المحافظات


 

 

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشاريع لتأهيل وصيانة وانشاء 2000 كم من الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافطات، فيما لفتت إلى أن جميع المشاريع تخضع لفحص المواد الإنشائية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "الوزارة ومن خلال دائرة الطرق والجسور تعمل على 3 محاور في موضوع الطرق، تتضمن توسعة وتأهيل الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات وإنشاء طرق سريعة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء طرق حولية رابطة حول المحافظات"، لافتًا إلى، أن "الوزارة تعمل على إنشاء العديد من الطرق الحولية في العديد من المحافظات، مثل الطريق الحلقي الرابع في بغداد، والطريق الحلقي في الموصل، والطريق الحلقي في كربلاء المقدسة، والطريق الحلقي في الكوت، والطريق الحلقي في ذي قار وغيرها، إضافة إلى تحويلات تنقل الحركة من الطرق السريعة إلى داخل المحافظات".

وأضاف، أن "من بين مسؤوليات الوزارة الرئيسية تأهيل وصيانة وإنشاء الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافطات، وتعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من هذه المشاريع وبأطوال تقدر بــ 2000 كم"، مبينًا، أن "الطرق الريفية الحالية تحتاج إلى تأهيل وصيانة وإكساء، وتقع ضمن مسؤولية دوائر الطرق في المحافظات".

كما أوضح الصفار، أن "في كل المشاريع يجري عمل فحص للمواد الإنشائية الداخلة فيها من خلال فرق تشكل في مواقع العمل للإشراف على جودة المواد المستخدمة في الإنشاء وفق المواصفات العالمية المعتمدة".

