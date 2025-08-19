العتبة العلوية المقدسة تعلن خطتها الخاصة لإحياء ذكرى شهادة الرسول الأعظم (ص)

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الثلاثاء، خطتها الخاصة لإحياء ذكرى شهادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، مؤكدة أن الخطة تشمل توفير مُترجمين وأصحاب اختصاصات مختلفة؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين، حيث ذكر مسؤول شعبة المتشرفين في العتبة العلوية المقدسة أحمد الزوركاني في بيان، إن "شعبة المتشرفين بالخدمة أعدت خطة متكاملة لرفد الأقسام ذات العلاقة بكوادر المتشرفين، استعدادًا لإحياء ذكرى شهادة منقذ البشرية الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)".

وأضاف "سيتم رفد الأقسام الخدمية بما يقارب 2500 متشرف بالخدمة خلال المناسبة، حيث ستبدأ مهامّهم يوم الجمعة المقبل وتستمر ليومين، على وفق خطة توزيع مدروسة تغطي جميع احتياجات العتبة المقدسة".

كما بيّن، أن "المتشرفين سيُوزعون على قسم الشؤون الخدمية، وقسم شؤون حفظ النظام، والشؤون النسوية، والمضيف، ووحدة إرشاد التائهين، بالإضافة إلى مركز الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) الطبي الذي سيتم تزويده بكوادر طبية مُدرَّبة ومؤهَّلة من قبل مركز نظم للتخطيط والتدريب".

وأضاف الزوركاني، "ستشمل خطة الرفد أيضًا توفير مُترجمين وأصحاب اختصاصات مختلفة؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام، مع استمرار دعم الأقسام لحين انتهاء الزيارة المباركة"، مؤكدًا، أن "جميع المتشرفين خاضعون لقاعدة بيانات دقيقة لدى الشعبة، كما تم توفير المستلزمات الخاصة بهم كافة لتسهيل أدائهم لمهامهم".

وتابع، أن "العتبة العلوية المقدسة أعدّت خطة محكمة لجميع أقسامها من أجل توفير جميع الخدمات للزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين عليه السلام لتقديم العزاء بذكرى شهادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه واله)".