خطّة حكومية لقياس حصّة الفرد من مياه الشرب وتقليل الهدر

كشف عضو هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء صادق المالكي، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكومية لقياس حصة الفرد من مياه الشرب وتقليل الهدر، حيث ذكر المالكي للوكالة الرسمية، إنه "جرى تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة (اليونسيف) لتحديث قراءات استهلاك مياه الشرب في أربع مناطق من بغداد وتحديد حصة الفرد من خلال تشكيل لجنة للحد من هدر المياه بسبب قدم شبكات توزيع المياه".

وأضاف أن "حساب حصة الفرد من المياه سوف يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة بناء على معلومات دقيقة وبيانات حقيقية من أجل تقليل الهدر في شبكات المياه" مشيراً الى أن "البيانات القديمة كانت تعتمد على قراءات تخمينية لا تؤدي الى حسابات صحيحة ودقيقة لتحديد حصة الفرد من المياه".

وتابع أن "دوائر الماء في بغداد تعمل على نصب عدادات ذكية بدلاً عن العدادات القديمة، وسوف تكون هناك نسبة استقطاع بسيطة من حصة المواطن"، مبيناً أن "هناك نسبة مجانية تمنح بشكل يومي مقدارها 50 لتراً للفرد الواحد لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة، يتم احتساب التعرفة بعد ذلك بشكل تصاعدي".