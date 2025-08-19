إدارة سد الموصل: الخزين المائي يغطي حاجة البلاد بالكامل

أكد معاون مدير مشروع سد الموصل محمد خالد، اليوم الثلاثاء، أن الخزين المائي يغطي حاجة البلاد بالكامل، فقد ذكر خالد في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "الوضع المائي في سد الموصل جيد ومطمئن على الرغم من الشح الموجود والاطلاقات جيدة جداً"، لافتاً الى أن "الخزين المائي في سد الموصل جيد ويغطي الحاجة الحالية والمستقبلية للبلد بشكل كامل".

وأضاف أن "بحيرة سد الموصل فيها خزين كافٍ، ويسد حاجة البلد"، مؤكداً أن "الإطلاقات المائية من السد تتم وفق برنامج مدروس ومعد من قبل وزارة الموارد المائية لتغطية الاحتياجات الأساسية".

كما أكد أن "وزير الموارد المائية يتابع بشكل مستمر أعمال الصيانة المتمثلة بأعمال الحفر والتقشير، وتأمين سلامة السد، وتوفير كافة الإمكانيات"، لافتا الى أن "مؤشرات سلامة السد جيدة جداً، ومستعدون لاستقبال الموجات الفيضانية في العام المقبل".