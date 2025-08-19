الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه بحضور رئيس الوزراء

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ذكر بيان للدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (240)، في مكتب الشيخ همام حمودي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى بحث الملفات المهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية"، لافتاً الى أن "الاجتماع استهل بالتحية والإشادة بالجهود الشعبية والرسمية التي أسهمت في إنجاح مراسيم الزيارة الأربعينية، والتي تجسدت هذا العام في مشهد تنظيمي وأمني فريد، استوعب حضور الملايين من الزائرين القادمين من أكثر من (90) دولة حول العالم، ليعكس بذلك صورة حضارية وإنسانية متميزة للعراق وشعبه".

كما أكد الإطار التنسيقي بحسب البيان "عزمه المضي قدماً في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وإجرائها في موعدها المقرر وفقاً للتوقيتات الدستورية"، مثمناً في الوقت ذاته "جميع الإجراءات التحضيرية التي تتولاها الحكومة والجهات المختصة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما يعزز الثقة بالعملية الانتخابية ويضمن نزاهتها وشفافيتها".

وتابع البيان أن "الإطار التنسيقي يترقب التطورات المرتبطة بملف المياه"، مؤكداً "دعمه لالتزام العراق بالاتفاقات الاستراتيجية والتفاهمات المشتركة في هذا المجال، والمضي في إنشاء كبريات محطات تحلية المياه والمشاريع الخدمية ذات الصلة".

فيما أثنى الإطار التنسيقي على "سياسة الحكومة في الانفتاح على كبريات شركات الطاقة العالمية، وعقد الاتفاقات المهمة في إطار تنويع مصادر تصدير الطاقة"، مشدداً على "استعداد العراق للاضطلاع بدور محوري في هذا الميدان، وعلى أهمية الانتقال في الجانب الأمني إلى شراكات ثنائية راسخة مع الدول المعنية بما يعزز استقرار العراق ومكانته الإقليمية".