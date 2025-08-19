محافظ بغداد يحدّد موعد المباشرة بتنفيذ مشاريع شرق القناة

حدّد محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، موعد المباشرة بتنفيذ مشاريع شرق القناة، إذ ذكر العطواني للوكالة الرسمية، إن "مشاريع شرق القناة سيتم الشروع بتنفيذها بعد مصادقة وزارة المالية على خطة المحافظة"، لافتاً الى أنه "بعد مصادقة وزارة المالية ستتم المباشرة بعملية التعاقد وتنفيذ هذه المشاريع قريباً".

كما أضاف أن "هذه المشاريع تشمل عدداً من القطاعات المهمة منها الماء والكهرباء والطرق، فضلاً عن المدارس والصحة ومختلف القطاعات الأخرى، فضلاً عن مشروع الماء الاستراتيجي بسعة 8 آلاف متر مكعب"، مشيراً الى أن "من بين المشاريع تحديث الشبكة الكهربائية".