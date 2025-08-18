محافظ بغداد يعلن حزمة مشاريع خدمية جديدة في النهروان

أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الاثنين، عن حزمة مشاريع خدمية جديدة في النهروان، فيما بين أن المناطق التي عانت من التهميش ستكون على رأس أولويات المحافظة، حيث ذكر بيان لمكتب المحافظ، أن "محافظ بغداد عطوان العطواني، استقبل وفداً من وجهاء وأهالي ناحية النهروان، لبحث احتياجات الناحية الخدمية، والاستماع إلى مطالب السكان عن كثب".

كما أكد العطواني، أنه "ناقش في وقت سابق من اليوم مع وزير الصحة صالح الحسناوي، سبل تسريع العمل في مستشفى النهروان سعة 200 سرير"، مشيرًا إلى "إشرافه المباشر على إطلاق حزمة مشاريع خدمية جديدة تشمل تأهيل الطرق والبنى التحتية، وتُنفّذ من قبل ملاكات المحافظة".

كذلك، شدّد العطواني على أن "العمل الميداني هو خيار استراتيجي في إدارة ملف الخدمات"، مؤكدًا أن "المناطق التي عانت من التهميش ستكون على رأس أولويات المحافظة، مع التزام صارم بمحاسبة الشركات المتلكئة وكل من يتسبب بتأخير الإنجاز".

بالمقابل، "عبّر وفد أهالي النهروان عن تقديرهم العالي لاستجابة محافظ بغداد، وحرصه على إيصال صوت المواطنين"، مؤكدين أن "ما طُرح من خطط ومشاريع يمثّل خطوة جدية نحو إنهاء معاناة استمرت لسنوات".